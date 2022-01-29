Дитинство, орієнтація, сварка з Меган Маркл та Гаррі: секрети Опри Вінфрі, про які говорять

29 січня американській телеведучій Опре Вінфрі виповнилося 68 років / Фото: instagram.com/oprahmagazine

Опру Вінфрі називають однією з найвпливовіших жінок світу. Вона перша темношкіра жінка-мільярдер. Її телешоу побило всі рейтинги популярності. Вона славиться своїм умінням ставити запитання і не дивно, що багато зірок у її інтерв'ю розповідають інсайдерську інформацію.

Опра Вінфрі відкрита, ніколи не соромиться поплакати або посміятися разом зі своїми гостями під час інтерв'ю. Вона не боїться говорити правду і ділитися шокуючими історії свого життя. Про неї багато говорять, але є теми, які телеведуча не любить обговорювати. Розповідаємо докладніше.

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Насильство у дитинстві

Вона народилася в сім'ї покоївки та перукаря, але своїх батьків у дитинстві вона бачила нечасто. Перші шість років життя Опра провела у своєї бабусі на селі. Вінфрі не приховує, що пережила насильство, коли була ще дитиною.

Опра Вінфрі в дитинстві / Фото: instagram.com/oprah

У 9 і 10, 11 і 12 років мене зґвалтував мій 19-річний двоюрідний брат . Я не знала, що таке згвалтування, я точно не знала цього слова. Я гадки не мала, що таке секс, – згадувала телеведуча в епізоді серіалу "Я, якого ви не бачите".

Коли їй було 14 років, так само з нею вчинив дядько. Вона зізналася, що довго зберігала це в секреті і навіть через стільки років не готова називати імена своїх кривдників.

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Орієнтація

Опра Вінфрі вже понад 28 років живе у цивільному шлюбі з бізнесменом Стедманом Грехем. Обранець робив телеведучій пропозицію, але вона сказала, що не створена для шлюбу.

Опра Вінфрі з цивільним чоловіком / Фото: Getty Images

Опра не приховує своє особисте життя, але чутки про нетрадиційну орієнтацію телеведучої з'являються. Деякий час говорили про роман Опри Вінфрі з її найкращою подругою Гейл Кінг.

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Опра Вінфрі з найкращою подругою / Фото: Getty Images

Телеведучу такі чутки виводять із себе.

Я зовсім не лесбіянка. Ці плітки злить мене, тому що хтось може подумати, що я брешу. Це по-перше. По-друге, навіщо я це хотіла б приховати? Я не стала б брехати, адже не вважаю це чимось поганим

Сварка з Меган Маркл та принцом Гаррі

В минулому році інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі Опре Вінфрі не обговорював лише лінивий. Ніхто не здивувався, що одкровеннями пара вирішила поділитися з телеведучою. Опра давно товаришує з герцогам Сассекським і, за чутками, вона могла стати хрещеною Лілібет.

Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю у Опри Вінфрі / Фото: Instagram

Так що коли відео з зізнаннями Меган і Гаррі про все таємне життя монаршої сім'ї зникло з YouTube-каналу Опри Вінфрі – це викликало багато питань.

Дехто припускав, що відео заблокували через порушення правил. Була версія, що інтерв'ю помітно підірвало здоров'я Єлизавети II та Опра дуже переживали через це.

Також стали говорити про сварку Меган Маркл та принца Гаррі з Опро Вінфрі. Ніхто з них ніяких чуток не коментував.

Раніше ми розповідали, що королівська сім'я боїться нових одкровень принца Гаррі.