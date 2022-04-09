Девід Гілмор з Pink Floyd розповів про тісний зв'язок з Україною: Це божевільний і несправедливий напад

Девід Гілмор розповів про бажання допомогти Україні / Фото: Instagram

Днями легендарний гурт Pink Floyd випустив спільний трек з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком – Hey Hey Rise Up. Це перша композиція британського колективу за останні 28 років! Увесь прибуток від прослуховування синглу буде направлений на гуманітрану допомогу Україні.

В інтерв'ю The Guardian фронтмен Pink Floyd Девід Гілмор зізнався, що має безпосередній стосунок до України, адже його невістка Яніна Педан – українка. Тому він не з чуток знає про жахи, які творять російські нелюди на території України.

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Мої внучки наполовину українки, моя невістка Янін – українка. Її бабуся три тижні тому перебувала в Харкові. Вона дуже стара, в інвалідному візку, і Яніні та її родині вдалося перевезти її через всю Україну до польського кордону, а буквально минулого тижня вона вже дісталася Швеції, – поділився музикант.

Девід Гілмор із родиною / Фото: instagram.com/davidgilmour

Девід Гілмор сам вирішив зібрати Pink Floyd, щоб записати трек разом з Андрієм Хливнюком. Напередодні його дуже вразило відео, на якому соліст "Бумбоксу" у військовій формі з гвинтівкою в руках стоїть у центрі безлюдного Києва, виконуючи без музичного супроводу пісню "Ой у лузі червона калина".

Я подумав: це досить чарівно, і, можливо, я зможу щось зробити з цим. Справді важко і неприємно бачити цей надзвичайно божевільний, несправедливий напад великої держави на незалежну, мирну, демократичну націю. Дивитись на це і думати: "Що я, в біса, можу зробити?" — нестерпно, – пояснив Гілмор.

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Також співак поділився подробицями розмови із Андрієм Хливнюком, адже той до останього не повідомляв фанам про співпрацю.

Він хотів говорити на FaceTime — я думаю, він хотів бути впевненим, що це був я. Коли я побачив його, він був у лікарні, отримав поранення уламком під час мінометного обстрілу. Він показав мені цей крихітний уламок чверть дюйма, який потрапив йому щоку. Він тримав його в поліетиленовому пакеті. Але ви можете собі уявити, що якби то був шматок більше дюйма в діаметрі, він би відбив йому голову, — зазначив Девід.

Нагадаємо, днями Андрій Хливнюк поділився історією п'ятирічної дівчинки, батька якої вбили окупанти.

Раніше ми повідомляли, що Pink Floyd заборонив слухати свою музику в Росії та Білорусі.