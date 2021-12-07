Діма Білан показав могилу Градського та відповів недоброзичливцям (фото)

Діма Білан відвідав могилу Олександра Градського / Фото: instagram.com/bilanofficial

Діма Білан був добре знайомий із Олександром Градським, вони багато років пропрацювали разом і обидва були наставниками на вокальному проекті. Смерть колеги для виконавця стала справжнім шоком. Виявилося, що зовсім недавно вони брали участь у зйомках.

Буквально 10 днів тому Олександр Борисович згадував, як ми з ним познайомились. Мені тоді було 16-17 років, і він згадував мене, молодого. Рідна людина, важко розлучатися, але я знаю і вірю, що він пішов у кращий світ, – написав тоді Білан.

Білан багато років був знайомий із Градським / Фото: instagram.com/bilanofficial

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На церемонії прощання його не було, тому співак отримав безліч засуджуючих повідомлень. У той час, коли Градського проводили в останню путь, Діма потрапив у скандал з'явившись у нетверезому стані на приватному виступі. Наразі артист вирішив відвідати могилу Олександра.

Ніщо на землі не минає безслідно! Земний шлях завершився... Дев'ять днів... Один із найважливіших днів, коли душі показують не найкрасивіші картини, – підписав фото виконавець.

Співак поклав квіти до могили композитора / Фото: instagram.com/bilanofficial

Також Білан вирішив відповісти всім хейтерам. Діма заявив, що на їхню думку йому все одно, він приїхав на цвинтар лише за власним бажанням.

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Кожен сприймає відхід близького по-своєму, і я не збираюся нікому подобатися в особистому питанні! Крапка! У мене таких фотографій у профілі ніколи не було, і я це роблю не для когось засуджуючого, а для себе. Важливий момент мого особистого прощання! Ніхто, крім мене і моїх близьких, не знає, що в мене в душі, як я справляюся з цією втратою, – звернувся співак.

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