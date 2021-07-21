Disney випустив трейлер нового серіалу про Чіпе і Дейлі. Тільки там немає Пружинки, Сирогриза і Ґедзика

Disney продовжує "воскрешати" старі, але улюблені глядачам серіали та фільми. Тепер дійшла черга до популярного анімаційного серіалу "Чіп і Дейл поспішають на допомогу"

"Чіп і Дейл" (2021) / Фото: Скріншот з YouTube

Disney показав трейлер довгоочікуваного перезапуску мультсеріалу "Чіпа і Дейла", у якому головні герої – бурундуки Чіп і Дейл протистоятимуть хуліганам в парку і полювати за жолудями. При цьому сюжет не буде пов'язаний з оригінальним серіалом, що виходив у 90-ті.

Трейлер нового "Чіпа і Дейла" (Chip 'n' Dale: Park Life) з'явився на YouTube-каналі стрімінг-платформи Disney+. Саме там відбудеться прем'єра, 28 липня. У мультсеріалі герої не розмовлятимуть, а все, що відбувається буде описане через їхні емоції та дії.

Шанувальників вже засмутило те, що з "Чіпа і Дейла" прибрали багатьох постійних персонажів: Пружинку, Сирогриза і Ґедзика. Самі Чіп і Дейл теж змінилися. Тепер вони не ті бурундуки, які "поспішають на допомогу", а звичайні мисливці за жолудями. Але Disney вирішив додати в історію інших своїх класичних героїв: Дональда Дака і Плуто.

Реклама

У Twitter на трейлер нового "Чіпа і Дейла" відреагували неоднозначно.

"Мені дуже шкода, але два персонажі, яких видають за Чіпа і Дейла, не є Чіпом і Дейлом, яких я любив в дитинстві"

"Дісней продовжує псувати речі своїм жахливим стилем анімації. Перетворив колись хорошу анімацію в тупу анімацію"

Нещодавно Голлівуд зробив ще один ребут мультфільму – "Попелюшки" з темношкірою гендерно-нейтральною хресною феєю.