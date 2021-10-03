Для журналу Playboy знялися два хлопця в боді і з вушками. Вони були не першими

Playboy випустили обкладинку і рекламу з хлопцями / Фото: instagram.com/playboy

Журнал Playboy, створений Г'ю Гефнером, поки що не запрошує для зйомок дівчат. Для нового номеру глянцю знявся 23-річний філліпінський б'юті-блогер Бретман Рок. Він одягнув для зйомки чорні колготки, боді і легендарні вушка.

Дивіться, як це виглядає:

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В образі кролика Playboy також нещодавно з'явився модель з Нью-Йорка Джеррел Хенктон. Темношкірий хлопець з веснянками став зіркою промо жовтневого випуску журналу.

Джеррелл Хенктон для Playboy / Фото: instagram.com/gerrellhankton

Раніше Джеррел співпрацював із Ріанною – він брав участь в показах бренду співачки.

Хто з чоловіків знімався для обкладинки Playboy

У 2017 році першим чоловіком, який потрапив на обкладинку Playboy без жінок, став засновник Playboy Enterprises – Г'ю Гефнер. Таким чином редакція журналу вшанувала пам'ять Гефнера – він помер 27 вересня 2017 року.

Г'ю Гефнер на обкладинці Playboy / Фото: instagram.com/playboy

Влітку минулого року на головній сторінці Playboy опинився 26-річний пуерторіканський репер і співак Беніто Окас, більш відомий під псевдонімом Bad Bunny. Він також позував для глянцю соло, без оголених дівчат.

Раніше повідомлялося, що російський Playboy скопіював ідею обкладинки грудневого випуску Playboy Україна для свого каверу з Настею Івлєєвою. Дізнатись детальніше.

Хто з українських зірок любить оголюватися на камеру, дивіться в сюжеті:

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