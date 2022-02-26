Дмитро Пєвцов назвав українців "нацистами" та підтримав Путіна: "Він зупиняє геноцид на Донбасі"

Дмитро Пєвцов підтримав напад Путіна на Україну. / Фото: Instagram

Чимало російських зірок визнають, що Путін почав війну проти України і продовжує її нині! Зокрема, палко про це говорить Андрій Макаревич – він закликає Кремль зупинитися. Однак у РФ є і ті, хто думає (чи не думає) зовсім протилежно.

Ми вже бачили, як Микола Басков підтримав напад Росії на Україну, за що вже "отримав" по заслузі. Нині ж за війну на нашій території виступив актор Дмитро Пєвцов.

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Арист записав відеозвернення до російських діячів культури, які буцімто закликали зупинити "операцію" російських військ в Україні (насправді, артисти закликали зупинити ВІЙНУ). На думку Пєвцова, "операція" потрібна для того, аби припинити "геноцид на Донбасі".

Також Пєвцов порівняв Путіна з хірургом, який "стоїть над хворим і робить йому якусь для порятунку життя операцію".

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"Товариші, ми обрали нашого президента. Можливо ви, діячі культури не голосували за Путіна, але більшість у нашій країні обрали цього президента. Я глибоко переконаний, що він робить те, що зараз, що повинно і потрібно. І ось ці крики "зупиніть війну"... Я вам відповім народе, президент саме цим займається. Він "зупиняє" війну, він "зупиняє геноцид на Донеччині", – сказав актор.

Він додав, що "українські нацисти роблять геноцид на Донбасі".

Я прошу вас не заважати хірургу, який робить цю операцію з порятунку хворого, – сказав він.

Ймовірно, без уваги такі заяви не залишуться і Пєвцов "заплатить" за це.

Хто такий Дмитро Пєвцов?

Дмитро Пєвцов – радянський та російський актор театру та кіно, співак, музикант, депутат Державної Думи РФ. Знімався у таких фільмах: "Бандитський Петербург", "На прізвисько "Звір", "Янгол в серце" тощо.

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Поки деякі російські артисти сіють дезінформацію, багато інших зірок закликають Путіна зупинитись.

Нагадаємо, Максим Чмерковський показав усьому світу, як Росія бомбить Україну та закликав до припинення війни.