До прийняття себе і після: як Злату Огнєвіч змінило шоу Холостячка (відео)

Злата Огнєвіч показала, як змінилася під час участі у відомому шоу / Фото: TikTok, Инстаграм

Головна холостячка країни Злата Огнєвіч, якій днями зробив масаж симпатичний хлопець, неодноразово згадувала на проекті, що раніше, незважаючи на привабливу зовнішність, була дуже закомплексованою.

У TikTok виконавиця опублікувала слайдшоу зі своїми знімками до участі у проекті та після. На перших фото можна побачити співачку у скромних образах і майже без косметики, а на решті – Злата позувала у відвертій фотосесії з яскравим макіяжем та в одній білизні.

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Все в наших руках, – підписала відео холостячка.

Підписники приємно здивувалися таким змінам артистки:

Комусь терміново потрібен хлопець.

Ви така ваушна!

Я спочатку навіть не зрозуміла, чому так схожа на Злату.

Кайф отримала від відео!

Незадоволеність своїм зовнішнім виглядом їй нав'язав колишній коханий – згодом він почав вказувати співачці різні недоліки. Неприємні фрази екс-хлопця про зайву вагу та кількість з'їденої їжі щільно засіли в голові Огнєвіч – лише нещодавно вона змогла подолати комплекси і полюбити своє тіло.

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