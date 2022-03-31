Досі не віримо, що вони – не разом: згадуємо найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої

Фото з часів, коли пара ще була щаслива разом
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вважалися однією з найкрасивіших та найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Але виявляється, немає нічого вічного. Нещодавно вони оголосили про розлучення.
Романтичні стосунки Дорофєєвої та Дантеса розпочалися у 2011 році, через чотири роки зіграли весілля. В офіційному шлюбі вже колишнє подружжя прожило сім років, але їхній корабель кохання розбився. Про причини розлучення вони не говорять. Але нещодавно екссоліст дуету "Время и стекло" Позитив випадково проговорився в шоу "Комендантська година" про те, що у Наді з'явився інший. Так це чи ні, побачимо.
Найкрасивіші та найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої
А поки що пропонуємо вам поностальгувати. Ми зібрали найкращі та найромантичніші фото Дантеса та Дорофєєвої, опубліковані на їхніх сторінках в Інстаграм, зроблені в момент, коли вони ще були щасливі.
Колишнє подружжя регулярно радувало шанувальників яскравими фото з відпустки.
Разом відвідували гламурні заходи.
Насолоджувалися компанією один одного у поїздках та під час домашнього дозвілля.
Разом вели "Орел і Решку".
Як раніше вже точно не буде. Шанувальники все таки сподіваються, що це не розлучення, а лише криза, яку можна пережити. Як то кажуть, поживемо – побачимо.
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