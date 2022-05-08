Kalush Orchestra змусив публіку гучно аплодувати на відкритті Євробачення-2022

Kalush Orchestra на церемонії відкриття "Євробачення-2022" / Фото: eurovision.tv

Вже 10 та 12 травня пройдуть півфінали "Євробачення-2022", фінал — 14 травня. Український хіп-хоп гурт Kalush Orchestra вийде на сцену у першому півфіналі під номером 6.

8 травня представники 40 країн проходили урочистим коридором та давали короткі інтерв’ю ведучим конкурсу. Колектив Kalush Orchestra зʼявився перед публікою шостим.

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Представників України зустріли гучними оплесками та вигуками "Слава Україні!".

Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

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Для заходу музиканти обрали стриманий total black. Свої вбрання артисти прикрасили маленькими жовто-блакитними прапорцями. Також учасники гурту тримали в руках прапори України. Фронтмен гурту був у своєму знаменитому рожевому капелюсі.

Представники України пройшлись урочистим коридором / Фото: Getty Images

Ведуча поцікавилася в музикантів, наскільки колективу важливо міксувати сучасну музику із народною. На що Kalush Orchestra відповів, що обрали для себе такий стиль музики зважаючи на потужні надбання української культури.

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Це концепція нашого гурту, яка була ще давно у нас. І саме зараз ми розуміємо, наскільки це актуально – підняти нашу стару культуру і об’єднати з новою. Саме тому це зараз настільки цікаво людям в цілому світі, – пояснив Олег Псюк.

Також звернули увагу на те, що церемонія відкриття "Євробачення-2022" відбувається у День матері і пісня Kalush Orchestra – Stefania також про маму.

Ця пісня присвячувалася моїй мамі ще дуже давно… Але сьогодні День матері, тому рекомендую усім привітати своїх матерів та увімкнути їм нашу пісню, – додав соліст гурту.

Раніше ми писали, де можна подивитись "Євробачення-2022" в Україні та за кордоном.