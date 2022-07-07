Донька 71-річного путініста Сєрова не може прийняти його молоденьку коханку: "Я її загризу"

Донька рашиста Сєрова розповіла про особисте життя батька / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистський співак Олександр Сєров 12 років тому зі скандалом розлучився з гімнасткою Оленою Стебенєвою. Відтоді музикант так і не зміг влаштувати особисте життя. Єдина донька артиста Мішель каже – якщо батько і наважується на стосунки, то лише на короткотривалі і з молоденькими дівчатами.

Сєрова зізнається, що батько не знайомить її з обраницями. На думку Мішель, співак просто боїться, що його пасії не пройдуть її "перевірку". Адже спадкоємиця артиста суворо оцінює претенденток на його серце, повідомляють росЗМІ.

Реклама

Нещодавно Олександр Сєров з'явився на публіці у компанії солістки Великого театру Ксенії Дежньової, яка молодша за співака на 26 років. Мішель же припускає, що це може бути нова коханка батька.

Донька Сєрова вважає, що у всіх пасій батька лише корисливі цілі. Мішель сумнівається, що молоді дівчата можуть щиро покохати 71-річого чоловіка.

Я такий суворий критик, що боюся, що вона може не пройти мій так би мовити фейсконтроль. Він хоче, звичайно, щоб вона була молода і красива. Але я не впевнена, що вона буде щирою жінкою, без якогось підтексту, скажімо так, меркантильного, – висловилась спадкоємиця Сєрова.

Мішель з Сєровим та сином

Реклама

Мішель зауважила: якщо вона відчує, що її батька якась жінка просто використову, то вона заступиться за нього.

Мені здається, що я одразу її загризу... Ну це ж мій тато. Я його образити не дам, – додала Мішель.

Сєрова зазначила, що рекомендує батькові придивлятись до жінок його віку. Але той відмовляється, бо ж не планує вдруге створювати сім'ю.

Зазначимо, артист зараз живе в одному будинку разом з донькою, її чоловіком та внуками Макаром та Мією.

Реклама

Сама ж Мішель вимушена розриватися між татом та мамою, які після розлучення так і не подружились. Зазначимо, після розлучення Олена зізналася, що Олександр Сєров її зраджував. Подейкують, що в артиста навіть є позашлюбні діти.

Мішель з мамою

Ба більше, ексдружина співака ділилась, що до появи Мішель вони вже ставали батьками. Але перша дитина померла на третій день після народження від зупинки серця. За словами гімнастки, у той період Олександр Сєров замість підтримки почав звинувачувати її у зраді. Артист нібито заявив, що у нього не може бути хворих дітей.

Що відомо про громадянську позицію Сєрова

Нагадаємо, уродженець Миколаївської області Олександр Сєров внесений до списку бази Миротворця за незаконну поїзду до тимчасово окупованого Росією Криму та гастролі на півострові.

Фото: скриншот сайт "Миротворець"

Відомо, що артист – путініст. Він підтримує режим президента-диктатора і говорить наративами рупорів Кремля.

Раніше ми писали, як зараз виглядає та чим займається донька Олександра Сєрова.