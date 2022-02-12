Донька Олександра Сєрова – як зараз виглядає та чим займається улюблена спадкоємиця артиста

Мішель Сєрова - 28-річна донька Олександра Сєрова та Олени Стебенєвої. / Фото: mishel_serova

Зараз Мішель Сєровій 28 років. Вона активно веде соцмережі – ділиться фото з сім'єю, світських тусовок та кадрами з фотосесій та подорожей. Днями дівчина повідомила фанам радісну новину – вона подарувала батькові довгоочікуваного онука!

Як зараз виглядає донька Сєрова, чому її батько не міг знайти спільну мову з чоловіком та чим вона займається – читайте у матеріалі "Сьогодні"

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Улюблена спадкоємиця Сєрова

Донька Олександра Сєрова та гімнастки Олени Стебенєвої росла творчою дитиною – вона любила співати та танцювати. Втім, після школи дівчина вступила у вуз на спеціальність "Журналістика". Батько повністю оплачував навчання улюбленої спадкоємиці.

Після скандального розлучення батьків Мішель віддала перевагу жити в будинку Олександра Сєрова. Однак з мамою вона підтримує зв'язок.

Після розлучення батьків Мішель залишилась жити з батьком. / Фото: mishel_serova

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Згодом дівчина впритул зайнялась музикою. Мішель брала уроки сольфеджіо та займалася вокалом протягом трьох років. Після цього донька Сєрова вступила на факультет естрадно-джазового співу до академії ім. Гнєсіних.

Артист підтримував свою доньку. Саме він мотивував її брати участь у вокальному конкурсі "Нова хвиля". Тоді Мішель виконала пісню "Адажіо" під акомпанемент батька. Публіка була приємно здивована тим, що дівчина, окрім відомого прізвища, виявилася ще володаркою співацького таланту.

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Також Мішель виступала у московських клубах із авторськими піснями. Серед її композицій: "Завірюхи", "Білий дим" та інші. У 2020 році Мішель випустила реліз – трек "Соль".

Неоноразово Мішель разом з батьком ставали учасниками різних ТБ-шоу. Зокрема, Сєрові з'являлися в ефірі проєктів "Секрет на мільйон", "Нехай кажуть", "Зірки зійшлися" та "Дуети".

Сєров з донькою – часті гості ТБ-шоу. / Фото: mishel_serova

Особисте життя Мішель Сєрової

У 2019 році Сєрова одружилася з російським айтишником Романом Жуковим, з яким вона понайомилася під час однієї вечірки у студентські роки. Різниця у віці між закоханими – шість років.

Кадр з весілля Мішель. / Фото: mishel_serova

Олександр Сєров не одразу ладнав із зятем, адже Роман був далекий від сцени. Проте чоловік Мішель зумів знайти підхід до тестя. Можливо, їх об'єднало спільне захоплення автомобілями.

На весілля Сєров подарував молодятам котедж у Підмосков'ї, у якому парочка жила тривалий час. Згодом вони переїхали до квартири, розташованій у Москві.

У вересні 2020-го Мішель вперше стала мамою – вона народила доньку Мію. А через два роки у неї появився син Макар.

Сєров з донькою та внучкою. / Фото: mishel_serova

Що зараз робить Мішель

Дівчина періодично виступає на концертах та записує нові треки. Також Сєрова має салон краси і часто стає гостею телевізійних передач.

Мішель Сєрова наслідує батька. / Фото: mishel_serova

Мішель приділяє велику увагу своїй зовнішності. І її постіно підозрюють у пластиці. Але співачка запевняє, що вдається лише до послуг косметолога.

Мишель сейчас. / Фото: mishel_serova

До речі, у Мішель є зведені сестри – Крістін Тілер та Аліса Аришина. Визнати першу доньку Олександр Сєров відмовився, а друга з ним не спілкується.

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