Донька Ані Лорак затьмарює співачку своїм талантом: "Набагато краще, ніж у її мами" (відео)

Ексчоловік Ані Лорак показав, який хист має їхня донька / Фото: Скріншот із відео

Що Мурат Налчаджиоглу, що "мовчазна" Ані Лорак ні в чому не відмовляють своїй єдиній дочці. Ба більше, у 10 років Софію вже прозвали розпещеною та скандальною дівчинкою.

9 червня Софії виповнюється 11 років. З нагоди дня народження її тато вирішив поділитись теплим відеопривітанням в Instagram.

Реклама

Моя безмежна любов. З днем народження. Любові та миру! Хай благословить тебе Бог! – написав Мурат.

У ролику бізнесмен показав, як розважається з донькою на пляжі. Також він похизувався, як Софія вміло танцює під трек Enemy гурту Imagine Dragons.

Фоловери тут же оцінили хореографію дівчинки. Деякі зазначили, що у Софії краще виходить, ніж у мами:

Реклама

Дуже талановита дівчинка.

У дівчинки пластика набагато краща, ніж у її мами.

Класно танцює.

Скріншот Instagram

Інші ж підписники почали дискутувати, на кого дівчинка більше схожа – тата чи маму:

Схожа на Ані Лорак.

Дуже схожа на тата!

Дуже на вас (Мурата. – Ред.) схожа.

Татусева дівчинка.

Красуня, на маму схожа.

Скріншот Instagram

Зазначимо, поки Ані Лорак замовчує війну на Батьківщині та готується до осінніх концертів у Німеччині та Чехії, Мурат Налчаджиоглу з Туреччини допомагає українцям та висвітлює в Мережі правду про те, що робиться в Україні.

Через війну бізнесмен довго не міг бачитися зі своєю дочкою, але наприкінці квітня йому таки вдалося зустрітися у Туреччині з Софією.

Реклама

У Мережі також досі тривають дискусії щодо того, де зараз перебуває Лорак. Подейкують, що вона виїхала з Росії, де жила з донькою вже довгий час.

Нещодавно українська спортсменка Лілія Подкопаєва розповіла, чи підтримує вона зв'язок зі своєю мовчазною кумою Ані Лорак.