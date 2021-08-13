Дочка Еллерт відповіла на прохання помирити тата з Ксенією Мішиною: "Я нічого не вирішую"

Дочка Еллерта прокоментувала його стосунки з Ксенією Мішиною / Фото: instagram.com/ellert_a

Шанувальники сценариста "95 Кварталу" Олександра Еллерта і Ксенії Мішиної, яка вчора в шкіряній сукні пролетіла над сценою в обіймах танцюриста, усе ще чекають возз'єднання пари. З таким проханням звернулися підписники до доньки Еллерта, побачивши, що вона активно відповідає на питання в соцмережі.

В Instastories в акаунті Олександра Еллерта хтось із підписників написав: "Елі, помири тата з Ксю". Еліна Еллерт не проігнорувала це повідомлення, але відповіла, що не зможе допомогти.

Смішно. Смішно, дуже смішно! Я в цьому нічого не вирішую. Це їхнє життя, я тут ні при чому. Спасибі, – сказала дочка Олександра Еллерта.

Еліна Еллерт відповіла на питання про примирення тата і Ксенії Мішиной / Фото: instagram.com/ellert_a

Еліна – дочка Олександра Еллерта від першого шлюбу. Дівчинка народилася у 2007 році. З мамою Еліни Олександр розлучився через два роки після весілля. Попри розлучення батьків, зараз в Елі з татом хороші стосунки.

Олександр Еллерт зі своєю донькою Еліною / Фото: instagram.com/ellert_a

Нагадаємо, що Ксенія Мішина заявила про розставання з Олександром Еллертом в середині липня. Досі знаменитості не розкрили деталей розриву.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

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