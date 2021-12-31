Дочка Кіркорова обурила Мережу витівкою: "Що із неї виросте?" (відео)

Дочка Філіпа Кіркорова шокувала своєю витівкою / Фото: instagram.com/fkirkorov

Усі зірки шоу-бізнесу останні дні 2021-го зайняті зйомками у новорічних проєктах та концертах. Так і Філіп Кіркоров – бере участь відразу в кількох програмах, які глядачі дивитимуться 31 грудня.

В одному з шоу Бедросович, який нещодавно заспівав не під фонограму на вечірці, з'явиться разом зі своєю донькою Аллою-Вікторією – її все частіше можна помітити поряд із зірковим батьком. Здається, Кіркоров готує дівчинку до зіркового життя.

Реклама

У Instagram Філіп опублікував коротке відео, в якому після слів режисера "Увага, зірка на майданчику" вони разом з Аллою виходять на сцену. Дівчинка трохи відштовхує батька і йде вперед, на що Кіркоров обурено розводить руками.

У сім'ї має бути одна зірка, а друга – я! – підписав пост співак.

Реклама

Багато шанувальників Філіпа Кіркоров написали в коментарях, що його дочка точно стане новою зіркою російського шоу-бізнесу, та деякі фоловери артиста поставилися скептично до такої поведінки Алли, інші порівняли Філіпа з Максимом Галкіним:

"Подивитися б на цю дівчинку років через десять. Цікаво, що з неї виросте?"

"Чарівна маленька принцеса! З доброю, щирою усмішкою!"

Реклама

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

"От цікаво, а в чому вона "зірка"?... Овації такі, а чим вона їх заслужила?"

"Галкін і Кіркоров небо і земля, у Галкіна видоси як він із дітьми займається, а тут тільки все напоказ!"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

"Дочка в батька пішла. Такі милі ви"

"Рано в зірки..."

"З дівчинкою треба працювати, щоб розвивати здібності, саме по собі прізвище Кіркоров нічого не гарантує"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Нагадаємо, що раніше експерт з облич розповів про матір дітей Філіпа Кіркорова.