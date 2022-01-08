Дочка Мадонни показала архівну світлину із молодою Брітні Спірс до її зриву

Лурдес Леон показала архівне фото з Брітні Спірс / Фото: instagram.com/lourdesleon

Лурдес Леон була прихильницею Брітні Спірс як мінімум із 2003 року. Старша дочка Мадонни згадала про зустріч із поп-принцесою під час виступу Брітні на MTV Video Music Awards 2003.

В Instastories Лурдес опублікувала селфі з фотографією себе та Брітні Спірс у рамці.

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Солідарність, – підписала кадр донька Мадонни.

Лурдес Леон показала фото з Брітні Спірс / Фото: instagram.com/lourdesleon

Напередодні Брітні шокувала шанувальників своєю витівкою. У Instagram співачка опублікувала фото, де вона позує зовсім гола – з одягу на ній були лише білі панчохи.

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Скріншот – instagram.com/britneyspears/

Схоже, що у такий спосіб зірка намагається показати свою незалежність після звільнення від опіки батька, яка тривала цілих 13 років.

Лурдес, до речі, теж любить зніматися у провокаційних образах. Раніше дочка Мадонни взяла участь у зйомці для журналу Paper Magazine і позувала в коротких яскравих топах, міні-сукні та спідниці, ботфортах на підборах і мереживній нижній білизні.

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Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс уперше за довгий час побачилася із синами.