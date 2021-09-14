Дочка Мадонни показала всім язика і свої волохаті пахви на Met Gala 2021 (фото)

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Лурдес вже давно дала зрозуміти публіці, що видаляти волосся в зоні пахв вона не любить – дівчина знімалася в такому вигляді і для рекламних кампаній модних брендів, і виходила на червоні доріжки, і робила звичайні фото для соцмереж.

Лурдес нерідко "ловили" папарацці на пляжі, де дівчина теж демонструвала всім свою нелюбов до депіляції.

Цього разу Лурдес з'явилася у вбранні від Moschino на червоній доріжці балу Інституту костюма Met Gala – 2021. Дівчина вела себе зухвало, як це любить робити Мадонна.

Лурдес Леоні на Met Gala 2021 демонструє неголені пахви / Фото: Getty Images

Дівчина наростила волосся і нігті, що зробило її образ ще більш яскравим і незабутнім.

Дочка Мадонни відвідала Met Gala – 2021 / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Мадонна, яка нещодавно відвідала MTV VMA в корсеті і колготах в сітку, не була присутня на Met Gala.

Крім Лурдес у Мадонни є ще один біологічна дитина – Рокко Джон Річі, який народився від британського кінорежисера Гая Річі. Також Мадонна усиновила чотирьох дітей з Малаві, Південна Африка.

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