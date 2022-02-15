Дочка Началової досі купує подарунки покійній мамі та мріє стати акторкою

Як зараз виглядає дочка Юлії Началової / Фото: Instagram

Кілька років Віра Алдоніна уникала спілкування з журналістами, але останнім часом дівчина все частіше бере участь у російських передачах і почала вести Instagram. Розповідаємо, чим тепер займається єдина донька Юлії Началової.

Вірі було 13, коли померла мама. Про смерть мами вона дізналася остання. Їй розповів тато Євген Алдонін в аеропорту, коли дівчинка повернулася з відпочинку з однокласниками.

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Якби мені сказали, що таке може статися, я б навряд повірила. Коли був похорон, мені було дуже боляче. Але я не плакала, намагалася триматися, – розповіла Віра.

Віра Алдоніна / Фото: Instagram

За словами близьких співачки, її дочка досі у поїздках купує мамі подарунки, які залишає на могилі.

Після смерті мами Віра живе з батьками Юлії Началової. Так вирішила вона сама. Її батько Євген Алдонін не раз кликав доньку до себе, але вона залишилася з бабусею та дідусем, щоб підтримувати їх.

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Нині Вірі 15 років. Вона хоче бути акторкою. Дівчинка кілька разів брала участь у російських передачах та виконувала головний хіт мами "Герой не моего романа".

Зірковий друзі Юлії Началової та всі шанувальники зазначають, що Віра дуже схожа на матір. Сама дівчинка вже втомилася від порівнянь із мамою.

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Хочу, так би мовити, нагадати, що ми, так чи інакше, різні люди. Я її дуже люблю, дуже поважаю, але буває, що губиться межа між мною та мамою. І я хочу, щоб вона все-таки була.

Віра Алдоніна іноді публікує архівні відео з мамою.

Віра Алдоніна вже бере участь у мюзиклах. У себе в соцмережах дівчинка демонструє деякі виступи.

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