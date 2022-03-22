Дочка путініста Машкова засудила батька за підтримку Кремля та виступила проти війни в Україні

Марія Машкова виступила проти війни в Україні / Фото: скриншот, 7days.ru

Володимир Машков брав участь у скандальному концерті у "Лужниках", де святкували окупацію Криму та вторгнення в Україну. Актор неодноразово підтримував Путіна.

Тепер Володимиру Машкову не сподобалося, що його донька Марія Машкова вже багато років із сім'єю живе у США. Він зажадав, щоб його дочка повернулася до Росії і вибачилася перед росіянами, що колись поїхала. Марія відмовилася це робити. Також вона засудила проросійську позицію батька.

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Про це акторка розповіла в інтерв'ю CNN.

Те, що відбувається зараз, це просто немислимо. І факт, що так багато росіян, включно з моїм батьком, вірять, що це насильство хоч якось виправдане, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи.

Марія зізналася, вона неодноразово відвідувала Україну і тут у неї багато друзів.

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Нагадаємо, раніше Анжеліка Варум та Леонід Агутін взяли участь у збиранні грошей для українських біженців

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