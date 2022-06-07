Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна вперше пішла до школи за кордоном (фото)

Ніна Матвієнко-молодша пішла до школи

На початку повномасштабної війни Тоня Матвієнко поїхала на захід України, а потім прийняла запрошення родичів – і вирушила до Португалії з молодшою донькою Ніною та старшою – Уляною.

Згодом співачка разом з дітьми перебрались до Німеччини, де вперше з 25 лютого вони зустрілись з Ніною Матвієнко. Там Тоня з Ніною Митрофанівною виступали на благодійних концертах, збираючи гроші для України.

Реклама

Тоня зізнавалась, що її мама планує повернутись на Батьківщину. А от вона з доньками поїхала до Великої Британії, де її шестирічна Ніна вперше переступила поріг школи.

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Перше "вересня" Ніни Матвієнко молодшої. Сьогодні Ніна вперше переступила поріг школи. На жаль, завчасно. Відсвяткуємо перший навчальний день у Великій Британії. Ми знаємо, що ми тут тимчасово, проте дитина має рухатися вперед, пізнавати світ, дізнаватися щось нове. Сьогодні ми з Ніною переживаємо великий стрес, бо зіткнулися з чимось новим. Вдячна всім, хто дав нам прихисток та допомогу в новій країні, – підписала фото Матвієнко в Instagram.

Співачка вірить, що 1 вересня Ніна, як і усі діти з різних куточків України, "переступатимуть поріг школи на теренах вільної, незалежної та непереможної України".

Реклама

Зазначимо, що чоловік Тоні Матвієнко, співак Арсен Мірзоян, як і багато чоловіків, залишився в Україні. Нещодавно з'явилися чутки про те, що подружжя більше не разом, проте в ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" артистка пояснила, що це не так.

Нагадаємо, у квітні Тоня Матвієнко відзначала 41-річчя. Ми показували, як змінилась співачка за ці роки.