Дочка Успенської вперше з'явилася на світському заході після пластики (фото)

В цьому році Любов Успенська помирилася з єдиною дочкою Тетяною Плаксін після затяжного конфлікту. Співачка допомогла дочці відновити зовнішність після аварії

Тетяна Плаксіна вперше з'явилася на світському заході після пластики / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Кілька місяців тому Любов Успенська розповіла про майбутні пластичні операції єдиної дочки Тетяни Плаксін . Співачка пообіцяла, що покаже дочку тільки коли відновить зовнішність зіркової спадкоємиці після аварії в 2018 році. Цей момент настав. Успенська разом з Плаксіною з'явилися на світському заході.

Так рада була побачити Любочку Успенську з донечкою щасливими, – підписала відео Катя Лель.

Із задоволенням Любов Успенська з донькою позували на червоній доріжці.

Дочка Любові Успенської вперше вийшла в світ після пластичної операції / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Нагадаємо, у дочки Любові Успенської була пошкоджена щелепа – два роки тому вона впала з велосипеда, отримавши кілька переломів. У Тетяни Плаксіної були також вибиті зуби. Після травми дочка співачки перенесла кілька операцій у кращих фахівців.

Нещодавно Любов Успенська розповіла, що збирається зі своєї єдиної доньки Тетяни Плаксіної зробити зірку шоу-бізнесу . Бути співачкою – це давня мрія зоряної спадкоємиці артистки.

Таня співає так, що переплюне мене. Це я говорю не як мама, яка хвалить свою дочку, а як співачка. Вона буде принцесою! – поділилася артистка.

Кого із зірок критикували за зовнішній вигляд – дивіться в сюжеті програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Раніше Любов Успенська зізналася, чому не хоче, щоб її дочка зустрічалася з чоловіками.