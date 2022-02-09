Просто кінчені люди: дочка Заворотнюк – про медиків, які порушують лікарську таємницю

Донька актриси відповіла на питання підписників / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

Шанувальники дуже переживають за здоров'я Анастасії Заворотнюк, особливо після того, як деякі фото потрапили до Мережі. На знімку була нібито акторка, зовнішність якої змінилася після тривалого лікування. Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже кілька років бореться з раком головного мозку, хоча офіційно діагноз рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" досі не називають.

Все, чим доводиться задовольнятися шанувальникам Анастасії Заворотнюк, надходить від інсайдерів чи друзів артистки, котрі дозовано повідомляють крихти інформації про неї. Але є також низка людей, які використовують ситуацію, щоб нагадати чи заявити про себе. Ідеться про "фахівців", що дають оцінку стану актриси і навіть прогнози на майбутнє.

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Про таких у своїх відповідях Інстаграм натякнула дочка Заворотнюк – Ганна. Так, на запитання про те, чому медики порушують лікарську таємницю, Заворотнюк відповіла так:

Я імена цих лікарів чую вперше, звичайні шарлатани та просто кінчені люди.

Оскільки офіційних даних про здоров'я Заворотнюк немає, очевидно, ці люди дають свої коментарі з тієї інформації, яка потрапляє до Мережі.

скріншот з Інстаграм Ганни Заворотнюк

За словами Анни, вона та її родина переживають зараз дуже непростий період, вона постійно повинна справлятися з тривогою та проблемами, які падають на її плечі. Незабаром варто чекати великої посади на цю тему.

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скріншот з Інстаграм Ганни Заворотнюк

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Нагадаємо, раніше Анна Заворотнюк розкритикували за відпочинок у Дубаї