Дочка Заворотнюк зізналася, хто допоміг їй впоратися з депресією після новини про хворобу мами

Анна Заворотнюк розповіла про депресію / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Близькі Анастасії Заворотнюк намагаються уникати спілкування з пресою, але іноді дочка актриси порушує мовчання . Ганна в Instagram вирішила розповісти про свій тяжкий стан після новини про онкологію зірки "Моєї прекрасної няні".

Я від себе можу сказати, що через хворобу мами, я на довгий час провалилася у досить сильну депресію . Справжнісіньку, не таку, коли люди стигматизують цю хворобу і називають нею пару днів, коли сумують. У зв'язку з цим я почала звертатися до різних спеціалістів. І, зрештою, знайшла свого психолога, який витягує мене з чорної діри. Буду вдячна їй до кінця своїх днів, – поділилася дочка актриси.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

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Нагадаємо , Анастасія Заворотнюк вже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, Проте родичі воліють не коментувати цю теми.