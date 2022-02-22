Дочки Костянтина Меладзе видалили пухлину: "У мене не було страху перед раком"

Лія Меладзе / Фото: прес-служба 1+1

Лія Меладзе цього року вийшла з тіні та стала учасницею вокального шоу "Голос країни", ніж дуже зачепила свого зіркового батька Костянтина Меладзе .

Зараз глядачі та шанувальники ближче знайомляться з життям та творчістю Лії, а дівчина вирішила розповісти непросту історію зі свого життя.

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Лія зізналася, що рік тому їй довелося зробити серйозну операцію – видалити пухлину у стегні.

Кульгала чотири роки, і потім мій тато став це помічати. Він не розумів взагалі, чому я так ходжу, лівим боком постійно спираюся на підлогу. Мене хилить постійно кудись, – згадала 17-річна донька Меладзе у програмі "ЖВЛ".

Тоді Костянтин Меладзе відправив дочку до лікаря, де стало відомо, що Лія має доброякісну пухлину в стегні. Проте батьки вирішили не шокувати доньку і сказали їй, що просто необхідно вправити суглоб.

Для лікування Лію відправили до клініки до Німеччини, де успішно прооперували. Лія дізналася правду про свою хворобу лише під час реабілітації.

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Я дізналася про це, коли все було добре. Але в мене не було страху перед раком, – запевнила дівчина.

Як зізналася Лія, хвороба стала для неї поштовхом для написання авторських пісень.

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