"Допінги – це не вихід": Макс Барських зізнався, що вживав наркотики

Макс Барських дав відверте інтерв'ю / Фото: пресслужба

Макс Барських дав одне зі своїх найвідвертіших інтерв'ю. Нещодавно в рамках свого гостросоціального проєкту Recycling він випустив трек та відео No Exit, присвячені проблемі наркозалежності, і вирішив висловитись на цю тему.

Я хочу поділитися своїм досвідом з молодим поколінням: розповісти, що допінги – це не вихід і не легкість, а страшна помилка, яка може закінчитись дуже плачевно.

Макс Барських докладно розповів, як у його життя увійшли наркотики. Це був клубний відпочинок після концертів у різних містах. Те, що здавалося феєрією, зрештою переросло в щось дуже загрозливе.

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Макс Барських для "Отдохни" / Фото: прес-служба

З часом розумієш, що псуються настрій і здоров'я, ти починаєш відчувати залежність,

— артист не приховує, що певного моменту "підсів" на допінги, але цей період був тривалим.

Я швидко зрозумів, що наркотики не те, що допомагає мені писати пісні, і впорався з цим. Це віддаляло мене від внутрішнього "я", тому я сказав "стоп" і повністю прибрав зі свого життя і людей та ситуації, які призводили до такого проведення часу.

Крім того, Макс Барських поділився своїм сучасним ставленням до наркотиків. Він вважає, що "легких" та "важких" наркотиків немає – всі вони все одно призводять до зловживання:

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Барських був відвертим з публікою / Фото: пресслужба

Коли легкі речовини вже не діють або стають звичкою, людина починає шукати щось інше. Шлях до справжньої ейфорії та сильних відчуттів не в тому, щоб убитися наркотиками або напитися та забути себе, а в тому, щоб уміти спілкуватися із собою. У цьому — вихід. Коли ти чесний із собою і визнаєш свої помилки, то можеш працювати з цим. Так ти стаєш кращим, тобі не потрібен допінг. Так от, з приводу трави: сьогодні в багатьох країнах звикористовується застосування канабісу в медичних цілях. Це очищена "травка", в ній дуже мало ТГК, від неї не виникає залежність і, в принципі, вона не дає тих відчуттів, які викликає необроблена. Вживання медичного канабісу можливе за рецептом: для запобігання болю, розслаблення, для дорослих і зрілих людей, які відчувають депресію. Але я вважаю, що це не вихід. Вихід у тому, щоб завжди пильнувати та вміти спілкуватися із собою.

Ось таким відвертим був Макс Барських із публікою.

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