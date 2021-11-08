Надя Дорофєєва повернулася додому після госпіталізації / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Концерт DOROFEEVA у Єгипті скасували буквально перед початком. Шанувальникам Наді повідомили, що їй погано, а замість неї на сцену вийдуть інші артисти. Сама ж Дорофєєва зв'язалася зі своєю аудиторією лише цієї ночі.
У Instastories співачка написала, що вже повернулася додому і що з нею все гаразд. Вона розповіла про причину, через яку потрапила до лікарні.
Я тільки приземлилася. Я вдома. Вчора зі мною трапилося сильне отруєння. Мені вже краще, – написала Дорофєєва у соцмережі.
Надя подякувала фанатам за підтримку, а також зізналася, що боїться уколів. Артистці не могли поставити крапельницю п'ять разів, через що на руці з'явилися гематоми.
У пості, опублікованому у фан-акаунті Дорофєєвої повідомили, що причиною отруєння Наді стало несвіже м'ясо: "У лікарні з'ясувалося, що Наді стало погано через барбекю. Воно виявилося несвіжим".
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