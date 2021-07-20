Друг Лорак не поспішає робити висновки з приводу скандалу співачки з Меладзе: Це все між ними

Незважаючи на те, що Ані Лорак спростувала слова про домагання Костянтина Меладзе, цю тему продовжують обговорювати

Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/anilorak, Скріншот з YouTube

Зізнання Ані Лорак, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування, обговорюється досі. Друг Ані Лорак співак і бізнесмен Емін Агаларов в інтерв'ю Ксенії Собчак прокоментував слова артистки, які спровокували скандал.

Мені дуже важко коментувати цю тему, тому що дружу з Кароліною, з величезною повагою ставлюся до Костянтина і Валерія Меладзе. Це все між ними, нехай самі розбираються. У мене немає позиції з цього приводу, – сказав друг Ані Лорак.

Емін Агаларов прокоментував слова Ані Лорак про Костянтина Меладзе / Фото: instagram.com/eminofficial

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Через деякий час Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Інтерв'ю Еміна Агаларова, в якому він прокоментував секс-скандал навколо Костянтина Меладзе:

Раніше ексдружина Валерія Меладзе розповіла, що одна з відомих зараз артисток проявляла підвищену увагу до Костянтина Меладзе.