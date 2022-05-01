Друга ріка познущалися з Путіна перед посольством Росії у Латвії (фото)

Група Друга ріка у Ризі відвідали російське посольство / Фото: instagram.com/drugarika, facebook.com/katerina.skurydina

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин через окупантів залишився без дому – рашисти знищили майно музиканта у Гостомелі.

Нещодавно колектив вирушив у благодійний тур Європою, щоб зібрати кошти для ЗСУ. ДР вже відіграли концерти у Вільнюсі та Ризі, а між виступами "відвідали" російське посольство у столиці Латвії.

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В березні на будівлі, розташованій навпроти посольства РФ, повісили величезний портрет Путіна авторства Крішса Салманіса.

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Валерій Харчишин та Сергій Рега зробили кілька світлин біля посольства та банера з артом, показавши Путіну середній палець. Кадри опублікувала у своєму Facebook-профілі Катерина Скурідіна.

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Музиканти взяли участь у перфомансі, організованому активістами української діаспори та небайдужих латвійців. Валерій Харчишин виконав "Ой, у лузі червона калина" – дивіться відео:

У рамках свого європейського туру Друга ріка зіграють також у Таллінні, Празі та Брно. Раніше колектив збирав гроші для захисників Маріуполя.

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