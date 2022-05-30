ТОП зірок-біженців, які підкорили шоу-бізнес – від Дуа Ліпи до Фредді Мерк'юрі

Розповідаємо про зірок з сімей біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, цьогоріч чимало українців через повномасштабне вторгнення РФ змушені стати біженцями, щоб врятуватися від війни, захистити своїх рідних та себе, знайти прихисток.

Мало хто знає, але навіть серед всесвітньо відомих зірок є люди, які є біженцями або дітьми біженців. Ці знаменитості (ви про них точно чули!) зробили значний внесок у розвиток культури держави, яка надала їм притулок.

Реклама

Завдяки підтримці біженці продовжують розвиватись та працювати на благо країни, яка стала їхньою домівкою. Сайт "Сьогодні" знайомить вас із відомими артистами, які в минулому були біженцями або ж вихідцями із сімей, які виїхали з країни свого походження.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа

26-річна британська співачка зробила приголомшливу кар'єру. Її пісні знають у всьому світі, вона двічі здобувала перемогу на "Греммі", а також тріумфувала у кількох інших музичних преміях. До речі, батько Ліпи Дукагджин був рок-музикантом, і Дуа часто слухала в дитинстві, як він співає.

Реклама

Батьки співачки – етнічні албанці з Косова, які залишили рідне місто Приштину в 1990-х через Югославські війни. Вони виїхали до Лондона. У 2008 році – коли країна проголосила незалежність від Сербії – Дуа повернулась з батьками до Косова. Але в 15 років дівчина знову поїхала до Лондона, де розпочала кар'єру співачки та залишилась жити.

Дуа з батьками, братом і сестрою

Ріта Ора

Ріта Ора

Реклама

31-річна артистка – одна з найвідоміших зірок сучасної британської попмузики. Вперше до Ріти прийшла слава в 2012 році, коли вона з'явилася із синглом DJ Fresh – Hot Right Now, який очолював британський хіт-парад.

Ріта Ора, як і Дуа Ліпа, також має косоварське коріння. Вона народилася у місті Приштина в албанській сім'ї. У 1991 році батьки майбутньої співачки переїхали до Великої Британії через переслідування косовських албанців у період розпаду Югославії.

Ріта з батьками / Фото: Getty Images

До речі, у 2015 році тодішня президентка Косова Атіфете Ях'яга призначила Ору почесним послом у посольстві країни в Лондоні. Сама Ріта була приголомшена цією честю і пообіцяла допомагати молоді на батьківщині.

Фредді Мерк'юрі

Фредді Мерк'юрі / Фото: Pinterest

Вокаліст Queen – це легендарний музикант, про життя якого можна говорити безкінечно. У 1992 році Мерк'юрі посмертно нагородили премією Brit Awards за видатний внесок у британську музику. А в 2008 році він посів 18-те місце в списку "100 найвидатніших співаків усіх часів" за версією журналу Rolling Stone.

Фредді з батьками / Фото: Pinterest

Фредді Мерк'юрі народився в сім'ї парсів у Занзібарському султанаті. Його батьки були вихідцями з Північно-Західної Індії. У підлітковому віці Фредді з родиною переїхав до графства Міддлсекс (Англія), втікаючи від війни, яка починалася на Занзібарі.

Амаль Клуні

Амаль Клуні

44-річна Амаль – британська юристка ліванського походження, адвокатка з прав людини та дружина актора Джорджа Клуні.

Відомо, що сім'я Амаль була змушена залишити Ліван під час громадянської війни (1975—1990). Сама юристка відкрито називає себе біженкою. Дружина Клуні завжди сприймає близько до серця долю нелегальних мігрантів.

Амаль з батьками / Фото: Pinterest

Я – біженка. Моя сім'я була змушена залишити Ліван під час громадянської війни. Я завжди буду вдячна уряду Великої Британії за те, що дали мені можливість вирости та отримати хорошу освіту в безпечному середовищі. Мені хотілося б, щоб у світі було більше країн, готових прийти на допомогу, – заявляла раніше Амаль.

У квітні юристка виступила на засіданні ООН на підтримку України. Вона закликала до правосуддя, оскільки була шокована звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені.

M.I.A.

M.I.A.

46-річна британська співачка тамільського походження, окрім того що співає, продюсує записи інших виконавців, знімає відеокліпи та виступає в ролі художниці, дизайнерки та моделі. Артистка має активну політичну позицію і є однією з найвідоміших представниць тамільської національної меншини в Британії.

Хоч артистка народилася в Лондоні, але її сім'я переїхала на Шрі-Ланку, коли M.I.A. було менше року. На острові батько співачки виступав за незалежну державу для етнічних тамілів. Проте через громадянську війну (1983-2009) сім'я змушена була тікати.

Вони ненадовго оселилися в Індії, а потім остаточно переїхали до Великої Британії. Співачка згадує, як у дитинстві вони зі своїми однокласниками на Шрі-Ланці спеціально пірнали у воду, щоб рятуватися від обстрілів.

Співачка з мамою, татом та сестрою / Фото: Pinterest

Mika

Міка

38-річний Міка – відомий британський співак та автор пісень американсько-ліванського походження. Ймовірно, ви чули його хіт 2006 року Relax, Take It Easy. До речі, цього року Міка був ведучим міжнародного конкурсу "Євробачення" в італійському Турині.

Міка народився в Бейруті – столиці Лівану. Його мати була ліванкою, хоч народилася в Америці, а батько американцем, народженим в Ізраїлі.

Міка в юності з батьками / Фото: Скріншот із відео

Коли Міці був рік, його сім'я залишити Ліван через громадянську війну (1975-1990) і переїхати в Париж. У дев'ять років майбутній артист та його родина перебрались до Лондона, де в дитинстві співак зазнавав цькування.

Ми розповіли про зірок, сім'ї яких змушені були тікати від війн чи переслідувань. Більшість з них оселилась у Великій Британії. Вони змогли реалізуватись, зробити видатну кар'єру та стати кумирами мільйонів. Звісно, це не всі знаменитості-біженці – їх значно більше. Багато хто з них прославився в інших сферах: у спорті (баскетболіст Луол Денг), науці (фізик Альберт Ейнштейн), політиці (принц Філіп) тощо.

На жаль, через негаразди люди, щоб врятувати своє життя, іноді змушені зробити відчайдушний крок – переселитись до іншої країни, де у них є шанс почати життя заново.

Раніше ми розповідали, які є особливості переміщення територією ЄС та повернення в Україну для тих, хто отримав статус біженця.

Також ми писали, що українські біженці перетинатимуть кордон з Молдовою за новими правилами.