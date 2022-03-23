Дурнєв перейшов на українську і попросив не критикувати за недосконалу мову

Олексій Дурнєв розповів, що вирішив говорити українською / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Олексій Дурнєв у себе в Instagram закликав, не критикувати тих, хто лише недавно почав говорити українською. Як зазначив телеведучий та блогер, постійні виправлення лише демотивують.

Нехай ці помилки будуть, вони з часом зникнуть. У нас взагалі півкраїни говорять суржиком, з якої хочеш мови слова міксуються – і нічого. Критика руйнує бажання. Люди починають соромитися, не вірити в себе, думати, що у них погано виходить. А це найгірше, що може бути на шляху навчання. Підтримуйте тих, хто хоче бути ближчим до рідної культури.

/ Фото: Инстаграм

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Нині час підтримувати одне одного, а не критикувати. Дурнєв навів приклад іноземців, які з розумінням ставляться, якщо забув якесь слово англійською.

Також телеведучий та блогер закликав російськомовних українців переходити на українську.

Нічого такого страшного у цьому немає. Якщо ви читатимете українські книги, дивитиметеся кіно, слухатимете українську музику, воно потроху піде. Помилок буде менше, вам буде все комфортніше.

До речі, в одному з недавніх своїх інтерв'ю Дурнєв зізнався, що зараз він не може слухати музику російською і до всіх росіян відчуває ненависть. Чи зможе він інакше до них колись ставитися, він не знає.

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