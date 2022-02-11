Дженніфер Еністон – 53! Цитати зірки про те, чому не стала мамою, а також про кохання та життя

Найкращі цитати Дженніфер Еністон / Фото: Колаж: Сьогодні

За свою довгу кар'єру акторка дала чимало цікавих інтерв'ю, у яких обговорила різні теми. Найінтимнішою завжди була і залишається тема материнства. Багато разів у пресі з'являлися чутки про те, що Еністон вагітна, проте щоразу зірка "Друзів" це спростовувала і просила не втручатися у її особисте життя.

Про материнство

Чутки про мою вагітність і всі ці розмови, ніби я віддала перевагу розвитку кар'єри, а не тому, що народжувати дітей, раніше мене дуже ранили. Але люди просто не мають уявлення, що відбувається в моєму житті. Вони нічого не знають про мене з медичної точки зору. Не знають, чи можу я взагалі мати дітей! Вони взагалі нічого не знають, і це для мене дуже болісно і неприємно, – казала Еністон.

Дженніфер Еністон розповіла, чому не стала матір'ю / Фото: Getty Images

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Раніше в одному з інтерв'ю акторка зізнавалася, що їй хотілося б стати матір'ю.

Я відчуваю, що це (материнство – прим.) чекає мене в майбутньому, і якоюсь мірою я близька до цього...або це щось, чого мені дуже хочеться.

Під час інтерв'ю мене часто запитують про те, скільки я хочу дітей та кого хочу – хлопчика чи дівчинку. Це що, як у "Макдоналдсі" – під'їжджаєш машиною до віконця і озвучуєш своє замовлення?

Про кохання

Після того, як ви полюбите себе, все стане на свої місця.

Найкращий запах у світі – це запах того чоловіка, якого ти любиш.

Цитати Дженніфер Еністон про кохання / Фото: Getty Images

Справжнє кохання дає тобі сили винести все — навіть щоденне відображення себе у дзеркалі.

Що більше ви вмієте любити, тим більше у вас розвинена здатність відчувати біль.

Про життя

Не робіть залізобетонні плани. Завжди припускайте, що обставини можуть змінитися.

Я думаю, що завжди настає момент, коли ви повинні подорослішати і перебороти себе і пробачити.

Цитати Дженніфер Еністон про життя / Фото: harpersbazaar.com

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Як тільки ви зрозумієте, хто ви і що вам подобається в собі, я думаю, все стане на свої місця.

Дуже раджу: розраховуйте лише на себе. Але якщо пропонують допомогу – приймайте.

У житті немає жалю, є лише уроки.

Про красу

Ми самі маємо вирішувати, що красиво, а що ні, коли справа стосується нашого тіла. Це лише наше рішення. Давайте приймемо його заради тих дівчаток, які рівняються на нас. Щоб бути повноцінними особистостями, нам не обов'язково виходити заміж чи народжувати дітей. Ми самі маємо визначати, що означає для нас фраза "і жили вони довго та щасливо".

Цитати Дженніфер Еністон про красу / Фото: harpersbazaar.com

Ми всі оцінюємо жінок за певними стандартами краси і це огидно. Дівчатка змалку вбирають те, що їм нав'язує суспільство. Розхожа думка про те, що дівчина не гарна, якщо вона не худа, що вона не варта уваги, якщо не виглядає як супермодель або актриса на обкладинці журналів. Це те, від чого ми всі страждаємо.

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