Дженніфер Лопес і Бен Аффлек шалено закохані – інсайдер про відносини пари

Багато шанувальників пари чекають, коли ж закохані оголосять про майбутнє весілля. Фанати Джей Ло і Бена дуже раді тому, що пара вирішила возз'єднатися через 17 років після розставання

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек серйозно ставляться до свого роману / Фото: Getty Images

Співачка і актриса Дженніфер Лопес і актор і кінорежисер Бен Аффлек серйозно ставляться до свого роману. Голлівудський інсайдер повідомив People, що пара "шалено закохана" і кожен з них – "любов усього життя" один в одного.

Джерело, близьке до Лопес і Аффлека, каже, що Бен "дуже щасливий" з Дженніфер, і що "вона для нього чудо".

Вони хочуть зробити все можливе, щоб зберегти ці стосунки, – додає інсайдер.

Пара почала зустрічатися в липні 2002 року і заявила про заручини в листопаді. У вересні 2003 року за пару днів до весілля Бен і Дженніфер скасували торжество. Вони розірвали заручини в січні 2004 року.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову пара / Фото: Page Six

У період, коли Аффлек і Лопес були парою, шанувальники і журналісти придумали прізвисько Бену і Дженніфер – Bennifer (Бенніфер). Минуло багато років, ніхто не міг припустити, що Лопес і Аффлек знову будуть разом.

Варто зазначити, що є й ті, хто не вірить в роман пари. У соцмережах багато хто стверджує: все спільні фото Джей Ло і Бена виглядають постановочними. Папарацці якимось чином весь час виявляються поряд з Аффлеком і Лопес, де б вони не були, і дуже часто Бен чомусь дивиться мало не в камеру фотографу, ніби знаючи, що за ним стежать.

До речі, на знімках з Беном Джей Ло завжди виглядає розслабденою і щасливою, при цьому на її обличчі – ні грама макіяжу. Тренд на природну красу вже став популярним у всьому світі, це довели і українки – їхні портрети без ретуші з'явилися на вулицях Києва.

Раніше повідомлялося, що Джей Ло готова переїхати до Бена Аффлека.

Джей Ло скасувала заручини з Алексом Родрігесом – дивіться відео: