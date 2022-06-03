Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїжджають до будинку мрії за 60 млн доларів (фото)

/ Фото: Getty Images, TMZ

Якось тільки стало, що Бен Аффлек зробив пропозицію Дженніфер Лопес, фанати заговорили про спільне життя пари. Після довгих пошуків ідеального будинку закохані визначилися, де обґрунтується їх майбутня сім'я.

У західних ЗМІ з'явилася інформація, Бен та Джен обрали розкішний особняк у районі Беверлі-Хілл. Поки закохані не підтвердили покупку, але вантажівки з речами вже виїхали від будинку Лопес до нового маєтку.

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Фото: TMZ

Раніше вдома належав екс-нареченому Мерайї Кері, Джеймсу Пекеру. Він придбав його за значну суму – 60 мільйонів доларів . Але це не дивно, адже в особняку є все і навіть більше! На території є величезний басейн, літні тераси, гостьові будиночки та навіть власна кінозала.

Фото: TMZ

Інсайдери повідомили, що будинок не виставлявся на продаж і швидше за все Дженніфер та Бен були єдиними претендентами на покупку. Точна вартість особняка невідома, але, за оцінками експертів, це більше 60 мільйонів доларів, які заплатив минулий власник.

Раніше пара вже придивлялася до схожого особняка і навіть ходили чутки, що вони його купили. Але пізніше все ж таки з'ясувалося, що угода на 50 мільйонів доларів зірвалася і закоханим довелося вибирати інші варіанти.

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Нагадаємо, що нещодавно 52-річна Дженніфер Лопес похвалилася перевагами своєї фігури у міні-бікіні.