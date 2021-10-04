Дженніфер Лопес в сукні з вирізом прийшла за руку з Беном Аффлеком на показ фільму (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі / Фото: justjared.com
52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний актор Бен Аффлек, які нещодавно дали перше спільне інтерв'ю, у черговий раз були помічені удвох в Лос-Анджелесі. Співачка прилетіла на спеціальний приватний показ нового фільму за участю її бойфренда – "Ніжний бар" (The Tender Bar). Показ відбувся в Тихоокеанському центрі дизайну, який розташований в Західному Голлівуді.
На фото, опублікованих виданням Just Jared, Джей Ло і Бен Аффлек виходять з авто і тримаються за руки.
Співачка одягнула чорну сукню з вирізом і високі шкіряні чоботи на підборах, в той час, як Бен Аффлек був в замшевій куртці, білій футболці й темних джинсах.
Нагадаємо, що понад пів року тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Вони були разом близько чотирьох років. Через кілька місяців почали ходити чутки про возз'єднання співачки з її колишнім коханим – Беном Аффлеком. Вирішивши не мучити цікавих шанувальників, Джей Ло підтвердила, що вони дійсно знову разом.
Детальніше про розставання пари дивіться в ролику:
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