Дженніфер Лопес в сукні з вирізом прийшла за руку з Беном Аффлеком на показ фільму (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Лос-Анджелесі / Фото: justjared.com

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний актор Бен Аффлек, які нещодавно дали перше спільне інтерв'ю, у черговий раз були помічені удвох в Лос-Анджелесі. Співачка прилетіла на спеціальний приватний показ нового фільму за участю її бойфренда – "Ніжний бар" (The Tender Bar). Показ відбувся в Тихоокеанському центрі дизайну, який розташований в Західному Голлівуді.

На фото, опублікованих виданням Just Jared, Джей Ло і Бен Аффлек виходять з авто і тримаються за руки.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зняли папарацці / Фото: justjared.com

Співачка одягнула чорну сукню з вирізом і високі шкіряні чоботи на підборах, в той час, як Бен Аффлек був в замшевій куртці, білій футболці й темних джинсах.

Бен Аффлек і Джей Ло в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/justjared

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Нагадаємо, що понад пів року тому Дженніфер Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Вони були разом близько чотирьох років. Через кілька місяців почали ходити чутки про возз'єднання співачки з її колишнім коханим – Беном Аффлеком. Вирішивши не мучити цікавих шанувальників, Джей Ло підтвердила, що вони дійсно знову разом.

Детальніше про розставання пари дивіться в ролику:

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