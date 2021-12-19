Дженніфер Лопес заявила, що не сердиться на Бена Аффлека через його згадки про колишню дружину

Дженніфер Лопес заявила, що її не засмутили слова обранця про колишню дружину / Фото: Getty Images

Нещодавно голлівудський актор в інтерв'ю на шоу Говарда Стерна заявив, що почав страждати на алкоголізм перебуваючи у шлюбі з колишньою дружиною. Також Бен вважає, що якби вони не прийняли рішення розлучитися, він би й далі пив.

Після цього інсайдери заявили, що Дженніфер Лопес не в захваті від висловлювань коханого.

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Вона дуже зла, адже це зачіпає її, оскільки він зустрічається з нею. Вона не хоче, щоб її втягували в це, – повідомляв інсайдер.

Однак Лопес каже, що ці повідомлення "не відповідають дійсності".

Ця історія просто неправда. Я не так почуваюся, – сказала співачка.

Крім того, її представник повідомив DailyMail.com, що Джей Ло і колишня дружина Бена Аффлека не лише "друзі", а й "добре справляються із спільним вихованням дітей".

А ось Дженніфер Гарнер не в захваті від думки екс-чоловіка. Її представники заявили, що він переклав свої проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами та алкоголем на неї. Вона вважає його заяви "безрозсудними та безцеремонними" і що вона не хоче, щоб її "втягували" у щось подібне.

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Раніше Бен Аффлек назвав возз'єднання з Джей Ло одним з найкращих рішень у своєму житті.