Джей Ло і Бен Аффлек проводять багато часу разом перед розлукою

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес не зможуть часто бачитися восени / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек після відпустки в Італії вже повернулися в США. Пара зараз проводить багато часу разом, так скоро їм доведеться розлучитися на деякий час. Восени у Джей Ло і Бена Аффлека заплановані зйомки в різних країнах і не буде можливості часто бачитися .

Вони проводять якомога більше часу разом, перш ніж восени у них будуть окремі робочі проєкти. Бен буде зніматися в Техасі, а Дженніфер – в Канаді, – розповіло джерело виданню People.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на яхті в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

До слова, стосунки пари розвиваються стрімко. Не так давно подруга Джей Ло розповіла про плани голлівудської зірки стати мамою втретє.

Що відомо про відносини Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

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