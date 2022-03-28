Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс та інші зірки на "Оскарі", які підтримали Україну

Голлівудські актори проявили солідарність з Україною / Фото: Getty Images

Сьогоднішня ніч – особлива для кіноманів. У Лос-Анджелесі стартувала щорічна церемонія вручення кінопремії "Оскар". За традицією, шоу проходить у Dolby Theatre та починається з прибуття гостей на червону доріжку. Ми вже розглядаємо вбрання та із задоволенням ділимося з вами, хто із зірок підтримав Україну.

Зірки на "Оскарі", які підтримали Україну

Зазначимо, що знаменитостям, які прибули на церемонію, вручають на вході блакитні стрічки на підтримку українських біженців. Також ряд зірок відзначилися із жовто-блакитним значком або нагрудною хусткою у кольорах нашого прапора. Зірки навіть на такому гламурному заході демонструють солідарність із народом України, який переживає непрості часи через російське вторгнення.

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Отже, серед зірок, яким ми сьогодні вдячні, такі люди з великим серцем:

Бенедикт Камбербетч

Як і очікувалося, Бенедикт Камбербетч. Актор раніше не раз висловлювався проти війни в Україні, виступав із нашим прапором і навіть озвучив готовність дати притулок у себе вдома українських біженців. Він і на "Оскар" прийшов із жовто-блакитним значком, а компанію йому склала дружина Софі Хантер.

Бенедикт Камбербетч та Софі Хантер / Фото: Getty Images

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Джейсон Момоа

Красень Джейсон Момоа прийшов на червону доріжку в шикарному костюмі і жовто-блакитною хусткою.

Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

Джеймі Лі Кертіс

Зірка кіно Джеймі Лі Кертіс в образі Giorgio Armani також позує із блакитною стрічкою.

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Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

Джеймі Лі Кертіс з блакитною стрічкою / Фото: Getty Images

Семюел Л Джексон із дружиною

Знаменитий актор вийшов на червону доріжку із блакитною стрічкою.

Семюел Л Джексон / Фото: Getty Images

Френсіс Коппола

Шестиразовий лаурет "Оскара" режисер Френсіс Коппола також не байдужий до ситуації в Україні. На його піджаку красується значок у вигляді українського та американського прапорів. На захід він прийшов із дружиною Елінорою.

Френсіс Коппола з дружиною / Фото: Getty Images

Юн Юджан

Південнокорейська актриса Юн Юджан, яка минулого року отримала "Оскар" за фільм "Мінарі", також прикрасила образ блакитною стрічкою.

Юн Юджан / Фото: Getty Images

Кіноредактор Джо Вокер

Джо Уокер / Фото: Getty Images

Ріба Макінтайр та Дайан Уоррен

Американська кантрі співачка Ріба Макінтайр та американська авторка пісень Дайан Уоррен (праворуч) також підтримали Україну.

Ріба Макінтайр та Діана Воррен / Фото: Getty Images

Слідкуйте за нашими матеріалами. Незабаром буде названо переможців "Оскара"-2022.

Також ми дізнаємось, чи виступить на заході президент України Володимир Зеленський.

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