Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге

Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. Колаж "Сьогодні"

Британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі та відомий американський актор Джейсон Стейтем удруге стали батьками.

Про це повідомляє Daily Mail.

Реклама

Деталі

У пари народилася дівчинка ще кілька днів тому, пологи пройшли у Лондоні два дні тому. Самі зірки цю новину поки що не підтвердили.

Старшому сину пари Джеку Оскару Стейтему зараз чотири роки, про свою другу вагітність Роузі повідомила в серпні, опублікувавши фото з животом, що округлився.

Реклама

Зазначимо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік вчетверте став батьком .

Реклама

Читайте також: