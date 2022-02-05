Джейсон Стейтем та Роузі Хантінгтон-Уайтлі стали батьками вдруге

Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге. Колаж "Сьогодні"
Британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі та відомий американський актор Джейсон Стейтем удруге стали батьками.
Про це повідомляє Daily Mail.
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У пари народилася дівчинка ще кілька днів тому, пологи пройшли у Лондоні два дні тому. Самі зірки цю новину поки що не підтвердили.
Старшому сину пари Джеку Оскару Стейтему зараз чотири роки, про свою другу вагітність Роузі повідомила в серпні, опублікувавши фото з животом, що округлився.
Зазначимо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем стали батьками вдруге.
Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік вчетверте став батьком .