Джолі підтвердила факт домашнього насильства з боку Пітта

Анджеліна Джолі підтвердила факт насильства з боку Бреда Пітта / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Анджеліна Джолі і Бред Пітт ведуть боротьбу за опіку над дітьми. Їхній шлюборозлучний процес триває вже кілька років і в травні актор виграв суд у колишньої дружини.

В інтерв'ю виданню Guardian Анджеліна Джолі відверто розповіла про розлучення і підтвердила факт домашнього насильства з боку Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

Відповідаючи на запитання інтерв'юера, що змусило її побоюватися Пітта, акторка сказала, що

У неї запитали чи пов'язано це з її звинуваченнями в насильстві проти Пітта і попросили кивнути в разі позитивної відповіді. Джолі кивнула.



Знаменитість також заявила, що боялася за свою родину. Що стосується Бреда Пітта, то він від участі в інтерв'ю відмовився.

Чому Джолі подала на розлучення з Піттом?

Як раніше пояснила сама Анджеліна Джолі, приводом для розлучення з Бредом Піттом стала їхня сварка в літаку, під час якої нетверезий Пітт нібито вдарив їхнього старшого сина Меддокса.

Актор Бред Пітт / Фото: Getty Images

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"Екси" виховують шістьох дітей – сина Пакса, дочку Захару, дочку Шайло, близнюків Вів'єн і Нокса та повнолітнього сина Меддокса.

Раніше охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю про них. Детальніше – у відеосюжеті:

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