Джон Бон Джові під час свого концерту присвятив хіт It's My Life одеситам

Бон Джові підтримав Україну / Фото: Instagram

У тому, що Україна переможе, немає жодних сумнівів, адже нас підтримує весь світ та легендарні рок-музиканти. Напередодні разом з українською віолончелісткою заспівав Стінг, а Джон Бон Джові присвятив свій хіт одеситам.

Під час свого виступу на сцені лідер американського рок-гурту згадав відео, яке стало дуже популярним серед користувачів Мережі. На ньому хлопець грає на барабанах легендарну пісню It's My Life, поки інші одесити носять мішки з піском для спорудження укріплень.

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Раніше ролик з'явився в офіційному обліковому записі рок-групи у Facebook.

Під час концерту музикант висловив своє захоплення українцям і закликав увесь світ допомогти біженцям, які покинули свої оселі через російську агресію.

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Раніше Андрій Макаревич озвучив припущення, через що Путін так ненавидить Україну.

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