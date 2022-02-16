DZIDZIO готується до дуже важливої події: В Іспанії, Італії, Канаді знають усе про моє життя

DZIDZIO розповів, як готується до ювілею своєї мами / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Виявляється, мати артиста скоро відзначить ювілей. За лаштунками проєкту артист розповів, як святкуватимуть подію у відомій родині та які подарунки він готує.

Популярний співак, музикант, актор, режисер та продюсер DZIDZIO на знімальному майданчику масштабного шоу "Ігри талантів" заявив, що постійно думає над подарунком до маминого ювілею. Адже на визначну дату хоче зробити їй приємний сюрприз.

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Я серйозно готуюся до маминого ювілею, але поки що не скажу, що саме подарую. Розумієте, хочу, щоб це був сюрприз, а вона ж за всім стежить, все передивляється, а потом ще репостить знайомим. Тобто Італія, Іспанія, Португалія, Америка, Канада знають все про моє життя, – коментує DZIDZIO.

DZIDZIO з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

За словами артиста, йому нелегко вибирати подарунок мамі, тому що він хоче, щоб це була не лише цінна річ, а й для душі.

Взагалі-то, я люблю, коли вона прямо каже, що їй треба. Але інколи пролітає таке: "Ні, сину, я нічого не хочу". А я за конкретику! Тому звернусь ще через вас: "Мамо, дуже вас прошу, вже скажіть конкретно, скільки б то не коштувало! Я все приготую, тому що дуже сильно вас люблю!"

Цього року Галині Янівні виповнюється 60 років, тому не дивно, що співак так переймається презентом. Понад те, DZIDZIO вже розглядає варіант особливого святкування.

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Планую зробити таку хитрість і відсвяткувати двічі! Як весілля – 2 дні. Насправді я знаю людей, які святкують день народження двічі, через тиждень – для родичів і компанії та окремо з коханими, – поділився ведучий шоу "Ігри талантів".

Нагадаємо, розважальний проєкт формату Game of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться прем'єру масштабного шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".

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