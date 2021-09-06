Одиниця від Кухар і трійка від Ями: на Танцях з зірками пара отримала найнижчий бал

На шоу "Танці з зірками" вперше пара отримала найнижчий бал від журі / Фото: Скриншот из видео

Минулого вечора на шоу "Танці з зірками" учасники Олексій Суровцев і Марія Колосова показали найгірший результат за ефір, заробивши всього 7 балів.

Тим часом телеканал "Україна" знімає другий сезон найзагадковішого шоу "Маска" і як проходять зйомки, ми детально розповідали тут.

Пристрасний танець пари, який завершився роздяганням і поцілунком Катерина Кухар оцінила в 1 бал, а Влад Яма і Макс Чмерковський поставили дуету по 3 бали.

Зірковий суддя Влад Яма розповів, що в студії шоу знаходився його п'ятирічний син, якому хореограф тепер повинен пояснити номер Олексія і Марії.

Я не знаю, що буде далі, якщо на першому ефірі вже вода і поцілунок. І о котрій годині потрібно показувати цей номер, – зазначив Влад Яма.

Катерині Кухар румба учасників здалася надто вульгарною і танцю як такого, за словами балерини, вона не побачила.

Катерина Кухар / Скріншот з відео

Нагадаємо, що в цьому сезоні в шоу "Танці з зірками" нова ведуча – Іванна Онуфрійчук. Раніше на її місці кілька років поспіль була Тіна Кароль. У Мережі, до речі, не надто радісно сприйняли новину про те, що Кароль пішла з проекту.

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