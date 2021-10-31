Катерина Кухар вперше відповіла на чутки про свою вагітність

Катерина Кухар прокоментувала свої слова про те, що вона "при надії" / Фото: YouTube

Сьогодні в ефірі "Танців зі зірками" Катерина Кухар пояснила свої слова. Вона зізналася, що з минулої неділі її засипають питаннями про вагітність. Та поки що це не так.

Нагадаємо, коментуючи виступ Олександри Зарицької, Юрія Мєшкова та Олександра Прохорова, Катерина Кухар сказала таке:

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І, напевно, я сьогодні така емоційна, бо "при надії".

Тоді всі присутні у залі були шоковані почутим і не розуміли, що саме Катерина мала на увазі. Сьогодні балерина дала відповідь.

Весь тиждень мені ставлять одне й те ж запитання, чи дійсно я "при надії". Так, я дійсно при надії, але при творчій. Тому що наші проєкти – вони як наші діти... – сказала суддя танців.

Дивіться докладніше у відео:

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Цього вечора усі танці пари-учасники виконують під хіти Океану Ельзи. Ведучим на балконі став Тимур Мірошниченко.

Раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна", а також, хто покинув проект.

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