Катерина Реп'яхова пережила з сином пекло у Туреччині: До нас ставились, як до скотів

Катерину Репяхову з сином не хотіли пускати в літак / Фото: instagram.com/repyahovakate

Днями Катерина Реп'яхова із сином Мишком вирушила до Європи. Спочатку вони були на Закарпатті, а згодом опинились в Німеччині. Однак й це ще не кінцевий пункт їхньої подорожі. Дружина Павліка поки що не говорить, куди саме вона з сином прямує, однак ділиться з фанатами подробицями.

Згодом Реп'яхова вийшла на зв'язок з аеропорту Стамбула і повідомила, що її с сином не хотіли пускати у літак під час чергового польоту. Через це Катерина була дуже зла на турецьку авіакомпанію.

Реклама

Скріншот Instastories

Ми пережили пекло. Моя дитина в житті стільки не плакала. Нас не хотіли саджати на літак просто по своїй тупості. І відносились до нас, як до скотів. І їм пофіг, що в нашій країні війна і ми з дитиною. Турки!, – висловилась Реп'яхова.

Скріншот Instastories

Дружина Павліка пояснила, що вони летять з візами біженців. Однак, у турецькій авіакомпанії "такої не бачили ніколи, тому на посадці в літак, вони сказали йти в офіс і там все з'ясовувати".

Скріншот Instastories

У величезному аеропорту Стамбула кудись ми мали бігти після пересадки, маючи обмаль часу. І це не допомогло. Вони не хотіли нас саджати. Я кричала, просила розберіться. А вони не хотіли розбиратись. Це пекло, – зауважила Катя.

Реп'яховій навіть "довелось підняти дуже сильний скандал, щоб хтось на них звернув увагу". Врешті-решт блогерці вдалось потрапити на борт літака.

Скріншот Instastories

Раніше MamaRika розповідала про непростий шлях, який вона подолала, аби врятувати семимісячного сина і опинитися у безпеці.

Реклама

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!