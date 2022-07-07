Катерину Кухар та її чоловіка кинули на гроші. Що сталося?

Катерину Кухар та Олександра Стоянова обдурили організатори

Разом зі своєю трупою Катерина Кухар та Олександр Стоянов зараз подорожують світом із концертами, щоб зібрати кошти для України. Про всі складнощі, з якими зіткнулася пара, Кухар раніше розповідала в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

Незважаючи на підтримку з боку багатьох зарубіжних колег, артисти балету зіткнулися з нечесними людьми. У своєму Instagram Олександр Стоянов розповів про неприємності в останній поїздці Латинською Америкою.

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Ми дуже вдячні Латинській Америці за теплий прийом та відкриті серця до нашого болю. Але не обійшлося без деяких нюансів… – написав танцюрист.

Скріншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Під час концертного туру трупі довелося пройти чимало випробувань. Як розповів Стоянов, через зміну рейсів та затримок в аеропорту траплялося, що артистам доводилося одразу після перельоту виходити на сцену.

Виступи українського балету взагалі могли опинитися під питанням через те, що авіакомпанія втратила декорації та костюми. Але найнеприємнішою виявилася поведінка організаторів концертів, які просто позбавили Кухар та Стоянова обіцяних грошей.

Як наслідок, купівля квитків за власні гроші та обіцянки організатора Латинської Америки: "Я вам колись їх віддам", – поскаржився Стоянов.

Скріншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Обурений танцюрист пообіцяв публічно розкрити всю правду про нечесних організаторів, якщо так буде й надалі. Однак, як зазначив Стоянов, зараз їхні проблеми здаються не такими великими, коли вони згадують українських захисників.

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Іноді здається, що тут життя безхмарне. І фоново відіграється те, що ти не можеш "втомлюватися", адже вдома хлопці сплять в окопах і ведуть найскладніші бої. І ти не маєш на це права, але ж є й хвилювання за цілу трупу, яка віддає все, що може, – написав артист балету.

Скріншот – instagram.com/stoianov_aleksandr

Раніше Катерина Кухар розповіла, як "обійти" складнощі у Франції після переїзду .