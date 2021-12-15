Екс-солістка Artik & Asti Анна Дзюба спалила спогади про гурт – уривок сольного кліпу співачки

Анна Дзюба опублікувала тизер свого сольного кліпу / Фото: instagram.com/astiselfmade/, Скриншот из YouTube/ANNA ASTI

Шанувальники гурту Artik & Asti, яким полюбився голос Дзюби, у передчутті її нової творчості. Поки продюсер та учасник дуету Артем Умріхін готується представити нову солістку, співачка опублікувала тизер свого кліпу

Ну, друзі, я знову з вами. Хочу запропонувати вам розпочати цей шлях та пройти його разом зі мною. Незабаром відбудеться прем'єра. Сподіваюся, що мої пісні по-новому запалять яскравий вогонь у ваших серцях, – звернулася виконавиця до фанатів.

Цікаво, що зірка не стала міняти псевдонім, як багато хто очікував,, а просто додала до нього своє ім'я – тепер вона Anna Asti.

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В уривку кліпу співачка символічно спалює паперовий лист із назвою та текстом головного хіта гурту Artik & Asti "Сумний денс". Шанувальники сприйняли це як прощання з минулим "розділом" у її творчості. До того ж, на це натякають рядки з нової пісні:

Щоб воскреснути – треба спалити, – співає Анна.

А ось назву нового треку, як і дату прем'єри, артистка поки що не називає.

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Чому розпався дует Artik&Asti?

Плітки про це ходили давно. У Мережі неодноразово обговорювали можливі скандальні версії, але всі припущення виявилися помилковими. Учасники просто вирішили окремо займатися творчістю, як заявив після новини про припинення дуету Артем Умріхін.

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