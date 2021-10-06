Ексдружина DZIDZIO звинуватила Цибульську в піарі на її розлученні: Зробила вона все дуже хитро

Slavia відповіла Олі Цибульській / Фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/slavia_official

Співачка Ярослава Хома, більш відома як Slavia звинуватила співачку Олю Цибульську в піарі на її розлученні. Slavia заперечує, що писала їй загрози в соцмережах і нацькувала на неї знайомих через ревнощі.

В інтерв'ю "КП в Україні" ексдружина DZIDZIO зазначила, що Оля Цибульська та DZIDZIO – не коханці та не підтримують дружній зв'язок. Хоча, Цибульській хотілося б, щоб усі вважали інакше, впевнена Slavia. При цьому, ексдружина DZIDZIO не назвала ім'я Цибульської, а лише описала її, як "одна артистка".

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Якось одна артистка сказала в "Світському житті", не буду називати її ім'я, ніби я або якісь мої люди почали її хейт. Але вона не знайшла в собі сили усвідомити те, що вона зробила це сама. Це її дії викликали обурення мас. І зробила вона все дуже хитро. Звинуватила як би мене, але ім'я моє не назвала, сказала лише – здогадайтеся. І всі подумали на мене, – поділилася Slavia.

За словами Slavia, їй набридло, що її звинувачують в цькуванні. Дівчина здивувалася, що люди повірили, ніби вона здатна на таке.

Або – коли вона каже, що вони друзі, підтримують дружні зв'язки. І немає цього! Їй хотілося, щоб всі думали, ніби вони коханці, а між ними нічого немає і бути не може. І це їй вилізло боком – люди почали її хейтими за її ж поведінку, – додала Slavia.

SLAVIA та DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

Оля Цибульська та DZIDZIO нерідко на сцені та на екранах виглядають як пара. Вони познайомилися ще на початку 2000-х. Сама ж Оля скаржиться, що її називають розлучницею.

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Мені здається, що б я зараз не сказала, все одно всі скажуть, що я повія, розлучниця. Що я влізла в сім'ю і народила Дзідзьо сина. Тому ні, нічого у нас з Дзідзьо не було, син не від нього. Дзідзьо не батько Нестора. Я про це говорила тисячу разів, – коментувала Цибульська.

DZIDZIO і Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA для програми "Зірковий шлях":

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