Винен психолог? Екс-дружина Позитива назвала справжню причину розлучення з музикантом

Анна Андрійчук розкрила подробиці розлучення із Позитивом / Фото: Instagram

Пару Олексія Позитива та Анни Андрійчук вважали однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі, тому їхня заява про розлучення шокувала фанатів. Зараз Позитив одинокий і зізнається, що не відчуває дискомфорту від цього.

Довгий час публіка навіть не здогадувалася, що спричинило розрив популярної пари. Відкрити подробиці особистого життя Анна Андрійчук вирішила в інтерв'ю з Анею Оліцькою .

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За словами екс-дружини співака, вона зрозуміла, що їхнє життя перестало бути ідеальним після сеансів з психологом. Тоді Анна намагалася розібратися у своєму житті і почала усвідомлювати, що вони з Олексієм стали дуже різні.

Деякий час пара намагалася врятувати стосунки і почала жити окремо, ініціатором такого вчинку була Анна.

Ми переросли одне одного і це найголовніше, що трапилося у наших відносинах, чому ми розлучилися. Мені подобалися одні речі вже, а Льоші – інші, я хотіла летіти відпочивати в один бік, він – в інший. Ми настільки вже стали різними людьми і це нормально. Я не бачу в цьому жодної трагедії та драми, – розповіла Андрійчук.

Як розповіла Анна, перший рік пара всіма силами намагалася запобігти розлученню. Тоді екс-дружина співака була впевнена, що це лише тимчасові труднощі у їхніх стосунках.

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Перший рік ми намагалися все це склеїти, розмовляти, але у Льоші тоді було багато концертів і йому було не до цього, брутально кажучи, – каже Анна.

Незважаючи на те, що пара була разом 13 років, після розлучення вони не спілкуються. Андрійчук розповіла, що спілкується з екс-чоловіком лише коли бачиться у компанії, а нещодавно він привітав її з днем народження.

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