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Ексучасниця ВІА Гри Настя Кожевнікова попередила про небезпеку через обстріли Запорізької АЕС

Анастасія Рогожінська
4 березня, 14:39
Українська співачка з малечку знає про небезпеку атомних електростанцій, бо вона сама родом з "атомного містечка"

Анастасія Кожевнікова звернулась до фанів через обстріл Запорізької АЕС. / Фото: Instagram

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС в Європі – Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа. Бої на цій АЕС за хвилину можуть обернутися катастрофою. Тому ексучасниця гурту "ВІА Гра" Настя Кожевникова вирішила звернутись до своїх фанатів і попередити про небезпеку.

28-річна артистка народилась в Южноукраїнську Миколаївської області, за 403 км від Енергодару. Як відомо, у місті співачки також розташована АЕС.

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У Instagram Кожевникова написала, що з дитинства усвідомлює небезпеку атомних електорстанцій. Також вона згада і про катастрову на Чорнобильскі АЕС:

Я народилася в атомному місті Южноукраїнськ, і з ранніх років нам у дитсадках, школах говорили про трагічну аварію на Чорнобилі. Ми знаємо змалку, як не доторканні атомні блоки до сьогоднішньої ночі… АЕС в Енергодарі є найбільшою в Європі і сьогодні вночі армія РФ націлено обстріляла атомні блоки! ВИ РОЗУМУЄТЕ ЦЕ???, – звернулась Настя до підписників.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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