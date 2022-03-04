Ексучасниця ВІА Гри Настя Кожевнікова попередила про небезпеку через обстріли Запорізької АЕС

Анастасія Кожевнікова звернулась до фанів через обстріл Запорізької АЕС. / Фото: Instagram
Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС в Європі – Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа. Бої на цій АЕС за хвилину можуть обернутися катастрофою. Тому ексучасниця гурту "ВІА Гра" Настя Кожевникова вирішила звернутись до своїх фанатів і попередити про небезпеку.
28-річна артистка народилась в Южноукраїнську Миколаївської області, за 403 км від Енергодару. Як відомо, у місті співачки також розташована АЕС.
У Instagram Кожевникова написала, що з дитинства усвідомлює небезпеку атомних електорстанцій. Також вона згада і про катастрову на Чорнобильскі АЕС:
Я народилася в атомному місті Южноукраїнськ, і з ранніх років нам у дитсадках, школах говорили про трагічну аварію на Чорнобилі. Ми знаємо змалку, як не доторканні атомні блоки до сьогоднішньої ночі… АЕС в Енергодарі є найбільшою в Європі і сьогодні вночі армія РФ націлено обстріляла атомні блоки! ВИ РОЗУМУЄТЕ ЦЕ???, – звернулась Настя до підписників.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.
Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!
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