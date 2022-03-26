Екс-учасник гурту "Авіатор" Ігор Воєвуцький став батьком!

Артист приймає вітання / Фото: Facebook

Сьогодні ми писали про те, що співачка Маша Собко знову стала мамою, але український шоу-бізнес радий привітати ще одного малюка. Радісними новинами поділився артист Ігор Воєвуцький: у нього народився син!

Співак Ігор Воєвуцький, колишній учасник гурту "Авіатор", що виступає під сценічним ім'ям IGOR YAN, сьогодні приймає вітання. На своїй сторінці у Facebook він поділився зі світом своїм щастям: сьогодні народився його син, якого назвали Марком!

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скріншот з Facebook Воєвуцького

Де народився малюк – невідомо. У будь-якому разі пара – Ігор та Іванна – великі молодці, адже малюк з'явився на світ в умовах війни.

До речі, відомо, що Ігор Воєвуцький зараз волонтерить та допомагає постачати екіпірування нашим захисникам.

Facebook Воєвуцького

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