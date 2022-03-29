Ексдружина Олександра Пономарьова закликала українців не влаштовувати "дурні суперечки" під час війни

Вікторія Мартинюк дала поради, як поводити себе під час війни / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Вже понад місяць триває жорстока боротьба України проти російських окупантів. Хтось чинить опір на передовій, як учасники гурту "Антитіла", а хтось – займається волонтерством, як Даша Астф'єва. Зараз ми як ніколи об'єднались заради нашого світлого майбутнього та перемоги.

Проте війна також стала приводом до сварок, зокрема за мову, волонтерство та виїзд з країни. Тож колишня дружина Олександра Пономарьова – Вікторія Мартинюк – вирішила дати декілька порад, як поводитись під час війни.

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В Instagram бізнес-мама закликати українців "працювати щодня над зміцненням своїх сімей, над своїм бізнесом, допомогою армії, ближнім людям, відбудовою нашої країни". Як додала Вікторія, у нас нема часу на дурні суперечки, а попереду – багато роботи, бо перемога близько.

Зараз, як ніколи, час відчути, що ми всі – одна родина, що ми, навіть чужі, рідні! Нема значення, хто якою мовою розмовляє, хто наскільки волонтерить, хто які пости виставляє, хто де! Ми всі любимо нашу Україну, ми скоро переможемо і покажемо цілому світу, як добро перемагає зло! – написала вона.

Також колишня дружина Пономарьова зазначила, зараз всім тяжко і мало хто може оволодіти своїми емоціями. Але не варто когось за щось звинувачувати.

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Вікторія додала, якщо є можливість сила та бажання – підтримувати людей. Якщо ж цього немає, то ліпше зайнятись собою і не чіпати інших. Перемога за нами!

До речі, раніше ми писали, як живе Вікторія Мартинюк після розлучення з артистом.

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